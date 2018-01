Portuguesa vence o Palmeiras nos pênaltis e está na semifinal da Copa SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Portuguesa é semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe segurou o empate por 1 a 1 com o Palmeiras no tempo normal e levou a melhor nos pênaltis, nesta sexta-feira (19), no Pacaembu. O time rubro-verde aguarda do resultado do jogo entre Flamengo e Avaí, que definirá o último semifinalista pendente. Do outro lado da chave, Internacional e São Paulo disputam uma das vagas na decisão do torneio. Apesar da longa interrupção por falta de energia no Pacaembu, que deixou os refletores sem luz por cerca de 20 minutos, o times paulistas realizaram um duelo equilibrado, com boas chances para ambas as equipes. Foi necessário um pênalti para a Portuguesa abrir o placar aos 47 minutos da etapa inicial. José Vitor entrou na área com a bola dominada e teve o braço puxado por Iago. Thawan cobrou a penalidade com estilo para colocar a Portuguesa na frente. De tanto insistir, o Palmeiras alcançou o empate com Yan, aos 30 minutos. O atleta mostrou oportunismo e cabeceou para o gol um rebote de Matheus. A Portuguesa ainda perdeu o capitão Brunetti, expulso ao levar o segundo amarelo. Com um homem a mais em campo, o Palmeiras pressionou nos minutos finais, mas não evitou a decisão nos pênaltis. Para avançar à semifinal, a Portuguesa converteu três das quatro cobranças que teve direito. Já o Palmeiras desperdiçou chutes com Alanzinho, Léo Passos e Yan, o que garantiu a vitória por 3 a 2 à Lusa.