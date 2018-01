Previsão é de pancadas de chuvas até pelo menos quarta

O Sol aparece um pouco mais nesta manhã de sábado (20) na faixa norte e também nos setores oeste, sudoeste e centro-oeste do Paraná. Por isso, o calor deve ser mais significativo nesses setores do Estado. Entre os Campos Gerais e as praias, a nebulosidade baixa continua muito concentrada e há ocorrência de chuviscos ocasionais. Essa condição inibe o aquecimento mais expressivo, mesmo assim, o tempo deve ficar agradável no período da tarde. Porém, as pancadas de chuvas podem ocorrer em Curitiba e Litoral até pelo menos quarta-feira (24), segundo previsão de do Instituto Simepar.

A temperatura máxima em Curitiba neste sábado não deve passar dos 20 graus e no Litoral, 28 graus. A previsão para domingo é a mesma.