Programa seleciona 30 projetos de impacto social para aceleração

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Organizações que atuem em causas sociais e ambientais têm até 9 de fevereiro para se inscrever na sexta edição do programa de aceleração gratuito Projeto Legado. Podem participar associações, organizações não governamentais, fundações, institutos e negócios sociais com, no mínimo, um ano de funcionamento. Para a fase de seleção, os interessados devem preencher um questionário on-line e enviar um vídeo de dois minutos sobre a iniciativa. As capacitações duram um ano com aulas em setores como gestão de projetos, legislação, sustentabilidade financeira e comunicação. Os encontros, presenciais e on-line, incentivam os participantes a criarem cenários de curto, médio e longo prazo para suas atividades, com foco na expansão de impacto. O objetivo é que as organizações, por meio do conhecimento adquirido e de atividades práticas, possam oferecer melhores oportunidades de futuro para as comunidades e grupos com os quais atuam. No fim do programa, as iniciativas sociais precisam apresentar um projeto de expansão de impacto, que será avaliado por uma equipe de profissionais ligados ao setor. Os três projetos que mais se adequarem aos critérios exigidos receberão R$ 10 mil, além de acompanhamento do Instituto Legado, que realiza a aceleração, para implementar o plano ao longo do ano de 2019. Mais informações e inscrições para o programa de aceleração podem ser acessadas pelo site (http://institutolegado.org/pl18/).