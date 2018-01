Djokovic vence espanhol e chega às oitavas do Aberto da Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic está nas oitavas de final do Aberto da Austrália. Neste sábado (20), o tenista sérvio venceu o espanhol Albert Ramos-Vinolas por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/3, em jogo válido pela terceira rodada do Grand Slam, para garantir sua classificação. Durante o jogo, Djokovic chegou a pedir atendimento médico após sentir um problema nos glúteos. Mesmo assim, não teve dificuldade para vencer Ramos-Vinolas e se classificar. Nas oitavas, o sérvio vai enfrentar Hyeon Chung. Na terceira rodada, o sul-coreano venceu o alemão Alexander Zverev, quarto colocado no ranking mundial, por 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 7/6 (7/3), 2/6, 6/3 e 6/0.