Duplas de Marcelo Melo e Bia Haddad avançam na Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os brasileiros Marcelo Melo e Bia Haddad saíram vitoriosos de seus compromissos de duplas válidos pelo Aberto da Austrália neste sábado (20). Bruno Soares, por sua vez, acabou derrotado e está fora da chave masculina do Grand Slam. Jogando ao lado do polonês Lukasz Kubot, Melo venceu os australianos Max Purcell e Luke Saville por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2). Nas oitavas de final, a dupla do brasileiro terá pela frente o indiano Divij Sharan e o americano Rajeev Ram. Bia venceu a americana Abigail Spears e a polonesa Alicja Rosolska por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3, jogando ao lado da romena Sorana Cirstea. Nas oitavas, a dupla da brasileira vai enfrentar as tchecas Lucie Safarova e Barbora Strycova. Por fim, a dupla formada por Bruno Soares e Jamie Murray está fora do Aberto da Austrália. O brasileiro e o britânico foram derrotados pelos indianos Purav Raja e Leander Paes por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 7/6 (8/6).