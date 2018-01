No Twitter, Trump culpa democratas por paralisação do governo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, culpou neste sábado (20) os parlamentares democratas pela paralisação do governo americano. "Os Democratas estão muito mais preocupados com imigrantes ilegais do que com nosso grande Exército ou com a segurança da nossa fronteira no sul", escreveu o presidente no Twitter. "Eles facilmente poderiam ter feito um acordo, mas em vez disso decidiram brincar de política de paralisação." O presidente americano disse que este é seu primeiro aniversário na Presidência e que os democratas "quiseram dar um presente". Na noite de sexta (19), o Senado não entrou em acordo sobre o orçamento do governo federal em uma discussão sobre uma proposta de extensão provisória do orçamento. Assim, os gastos governamentais ficaram congelados neste sábado —o Senado deve voltar às discussões ao meio-dia. A rejeição da proposta levará ao fechamento de agências e de parques nacionais. Também devem ser paralisados serviços e pagamentos de servidores federais podem atrasar. A medida não afeta, inicialmente, atividades consideradas como essenciais, que incluem os serviços militares, serviços de saúde e controle do tráfego aéreo. Na rede social, Trump prosseguiu: "Para quem está perguntando, os Republicanos só têm 51 votos no Senado, e precisavam de 60. É por isso que precisamos eleger mais Republicanos em 2018! Precisamos ser ainda mais duros em relação ao crime (e à fronteira) e ainda melhores com nossos militares e veteranos!"