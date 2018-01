UFPR altera edital e antecipa inscrições do Sisu para dia 23

(foto: Divulgação)

Retificado na última sexta-feira (19), o edital pelo qual a Universidade Federal do Paraná (UFPR) orienta candidatos ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) traz novas datas para o preenchimento de 1.447 vagas de graduação, distribuídas em 109 cursos. O SiSU é o sistema do Ministério da Educação (MEC) que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar candidatos à graduação.

O prazo de inscrições, conforme anunciado pelo MEC nesta semana, foi antecipado para o período entre 23 e 26 de janeiro (antes, era de 29 de janeiro a 1.º de fevereiro).

Segundo o ministério, agora o resultado da Chamada Regular estará disponível a partir de 29 de janeiro. Com a alteração, a UFPR adaptou a data de matrículas da Chamada Regular, que foi antecipada para 30 de janeiro a 7 de fevereiro.

As vagas reservadas pela UFPR ao SiSU já podem ser consultadas (veja aqui). Elas correspondem a 20% das vagas de graduação e o restante será preenchido pelo Vestibular 2017/2018.

Lista de espera

Já o prazo para participar da lista de espera deve ser feita pelos candidatos entre os dias 29 de janeiro e 7 de fevereiro. A manifestação é obrigatória para garantir a participação dos não selecionados na Chamada Regular.

Notas do Enem

As notas obtida pelos candidatos no Enem 2017 podem ser checadas desde quinta (18) no sistema de participantes do Enem 2017. É preciso informar número do CPF e senha (a mesma usada para acessar o site do SiSU). Quem perdeu a senha precisa seguir as orientações para refazê-la (veja aqui como).

De acordo com o MEC, nas 24 horas após a divulgação das notas (ocorrida no início da tarde de quinta), mais de 3,2 milhões de pessoas que prestaram o Enem 2017 haviam conferido suas notas. O Enem 2017 teve mais 6,7 milhões de inscrições confirmadas e cerca de 4,7 milhões fizeram as provas, em novembro.