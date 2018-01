Vestiário do Real Madrid se mobiliza pela chegada de Neymar, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A má situação na temporada, especialmente no Campeonato Espanhol, obriga o Real Madrid a se planejar e dar uma resposta. Conforme publicado neste sábado (20) pelo jornal El Mundo Deportivo, líderes do elenco enxergam uma solução: a chegada de Neymar na janela de verão, após a Copa do Mundo. Os atletas trabalham nos bastidores para convencer Florentino Pérez a investir no craque brasileiro. O jornal catalão afirma que Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, mantém conversas constantes com o presidente do clube para convence-lo de que Neymar é o investimento certo para o Real Madrid já após o Mundial da Rússia. Pelo perfil de liderança, o zagueiro espanhol possui forte influência não só no vestiário como no contato dos jogadores com a diretoria. O segundo nome favorável citado pela publicação é o do brasileiro Marcelo. Dono de uma relação de amizade com Neymar, pela convivência na seleção, trabalha nos bastidores para convencer o camisa 10 do Paris Saint-Germain a deixar a França no próximo mês de julho. O jornal diz que o lateral esquerdo usa o peso do Real Madrid nos prêmios individuais (Bola de Ouro e Fifa) para seduzir o atacante. Por fim, o El Mundo Deportivo ainda escreve sobre a surpreendente relação de Isco e Neymar. O meia espanhol, segundo o jornal, troca mensagens há meses com o craque brasileiro por intermédio de um aplicativo de celular. Em meio às brincadeiras e piadas, os dois constantemente falam em atuar juntos. De acordo com o Marca, a possível chegada de Neymar gera debate constante na diretoria do Real Madrid. O jornal afirma que pessoas ligadas ao brasileiro têm entrado em contato com gente ligada ao clube para contar sobre o mal estar vivido pelo jogador na capital francesa —as reclamações cresceram depois das vaias desta semana, após o atacante anotar quatro gols pela liga local. Há também uma conclusão no Real Madrid de que Cristiano Ronaldo e Neymar, principalmente pelo apelo midiático gigante, não poderiam dividir o mesmo espaço. O brasileiro é visto como o substituto ideal para o português neste sentido, caso o atual camisa 7 do time merengue opte por sair na próxima janela.