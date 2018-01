Lugano pode dar resposta ao São Paulo sobre cargo na próxima semana

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acredita que terá a resposta de Diego Lugano para ocupar cargo diretivo no clube até a próxima semana. O zagueiro está no Uruguai para cuidar dos negócios que possui em seu país natal e, assim que resolver todas as pendências, pretende viajar ao Brasil para conversar com o clube tricolor, seja para aceitar ou recusar a oferta feita pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva. Lugano já tem a proposta financeira tricolor em mãos há quase duas semanas. Depois, em passagem breve pela capital paulista após tirar férias nos Estados Unidos, ouviu o projeto do clube, agora com Raí atuando na direção executiva de futebol. A ideia do São Paulo é ver o ídolo operando entre a comissão técnica e os jogadores e também atuando com as categorias de base do clube. Lugano ficaria no CT da Barra Funda, até para tirar proveito do bom relacionamento do veterano com o elenco atual, que o abraçou como líder na última temporada. A ideia é fortalecer ainda mais a retaguarda dos jogadores, que já ganhou o coordenador de futebol Ricardo Rocha, além do próprio Raí, todos identificados e vencedores com o clube. Amigos e familiares têm incentivado Lugano a aceitar o convite do São Paulo. Para seguir jogando futebol, o zagueiro só recebeu sondagens da China e do Oriente Médio, mas não se empolgou com as possibilidades até o momento. Por isso, a volta ao time tricolor ganha cada vez mais força.