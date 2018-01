'Neymar encanta todo o planeta do futebol', diz Zidane após rumores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As vaias da torcida do Paris Saint-Germain a Neymar na última quarta-feira (17), após vitória por 8 a 0 contra o Dijon, deram força aos rumores de que o atacante brasileiro vestirá a camisa do Real Madrid num futuro próximo. O treinador do time espanhol, Zinedine Zidane, não teve como fugir das perguntas sobre o tema durante entrevista coletiva deste sábado (20), um dia antes do jogo contra o La Coruña. E ele elogiou o brasileiro: "Neymar encanta todo o planeta do futebol porque é um grande jogador". Mas Zidane fez questão de ressaltar que o Real Madrid não fez contratações nesta janela de transferência. A possibilidade de que Neymar seja jogador da equipe nasceu na Espanha. Por coincidência, Real Madrid e PSG se enfrentam pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O primeiro jogo ocorre em 14 de fevereiro e o derrotado terá toda a temporada prejudicada por cair tão cedo na principal competição do calendário europeu.