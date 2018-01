Coreia do Norte enviará 22 atletas para Olimpíada no Sul, anuncia COI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte enviará 22 atletas aos Jogos Olímpicos da Coreia do Sul no próximo mês e competirá em três esportes e cinco modalidades, anunciou o COI (Comitê Olímpico Internacional) neste sábado (20). Em nota, o COI confirmou que as duas Coreias concordaram em marchar sob uma bandeira unificada na cerimônia de abertura e participarão com um único time na modalidade de hóquei no gelo feminino. O Norte também enviará 24 funcionários do governo e 21 membros da imprensa. O envolvimento da Coreia do Norte nos jogos em Pyeongchang é visto por muitos como um sinal de distensão. O COI afirmou que a delegação unificada entraria no Estádio Olímpico sob a Bandeira Unificada Coreana sendo carregada por dois atletas, um de cada país. Os três esportes em que a Coreia do Norte irá competir são patinação no gelo e esqui, além do hóquei no gelo. Até este sábado, um casal de patinadores era a única participação garantida da Coreia do Norte nos jogos. "Hoje é um marco histórico em uma longa jornada", afirmou o presidente do COI, Thomas Bach, em uma declaração. "Desde 2014, o COI tem lidado com a situação especial de ter os Jogos Olímpicos de Inverno na Península Coreana. "Tal acordo teria sido impossível há apenas algumas semanas", acrescentou. "Os Jogos Olímpicos estão abrindo as portas para um futuro mais brilhante na Península Coreana."