A Prefeitura de Curitiba confirmou na manhã deste sábado (20) a interdição da ponte que fica na enrrada da invasão do Jardim Santos Andrade, no Campo Comprido. As obras de manutenção começarão na segunda-feira (22).

Chuva causa queda de barreiras e alagamentos na Grande Curitiba

Previsão é de pancadas de chuvas até pelo menos quarta