(foto: Divulgação/PM)

Um adolescente de 16 anos foi flagrado na manhã deste sábado (20) em Cruzeiro do Oeste, no Noroeste do Paraná, com 150n kg de maconha. Ele dirigia um carro com a droga.

A apreensão foi feita pela Polícia Ambiental, na PR-323. O plano do adolescente era levar a droga até São Paulo.