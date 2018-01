Josh Radnor, ator de How I Met Your Mother, faz show em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e músico americano Josh Radnor, conhecido por interpretar Ted Mosby na série televisiva "How I Met Your Mother", fará um show em SP neste sábado (20) com o projeto Radnor & Lee. O duo folk, formado com o multi-instrumentista australiano Ben Lee, apresentará canções autorais, inclusive inéditas, e covers. A turnê sul-americana já passou por Belo Horizonte e Curitiba e seguirá para o Rio de Janeiro, onde a dupla se apresenta neste domingo (21). Radnor ficou conhecido por seu papel na série vencedora de oito Emmy. Exibida entre 2005 e 2014, "How I Met Your Mother" gira em torno de um pai que conta aos filhos, por meio de flashbacks, as aventuras que ele e quatro amigos viveram até que ele encontrasse a mãe deles. RADNOR & LEE Quando: sáb. (20), às 18h Onde: Carioca Club, r. Cardeal Arcoverde, 2899, tel. (11) 3813-8598 Quanto: de R$ 120 a R$ 340 em "[Clube do Ingresso]"hhtp://www.clubedoingresso.com/radnor-lee-sp