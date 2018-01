Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 15 milhões neste sábado

(foto: Divulgação)



A Mega-Sena pode pagar neste sábado (20) prêmio de R$ 15 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.006. O sorteio será realizado às 20h no Caminhão da Sorte da Caixa, que está em Itupeva, São Paulo.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor em caderneta de poupança, receberá mais de R$ 64 mil apenas em rendimentos mensais. O valor do prêmio também é suficiente para adquirir 420 carros populares.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de hoje.