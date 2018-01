Cleo Pires publica foto nua e deixa emoji no bumbum 

(foto: Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cleo Pires, 35, publicou na manhã deste sábado (20) uma foto dela nua em um banheiro em sua conta no Instagram. "Dia. Daytime", escreveu a atriz, na legenda da imagem em sua conta na rede social. A foto foi publicada por volta das 11h20 e, em apenas uma hora, já havia sido curtida por mais de 263 mil pessoas. Um detalhe importante da foto é que a atriz colocou um emoji de coração no bumbum levando muitos de seus seguidores a fazer declarações fervorosas: "Diva", "Ousada", "Deusa", "Que mulherão senhor", entre outros. Recentemente, Cleo Pires contratou a life coach e musa fitness Mayra Cardi para ajudá-la a emagrecer. Em entrevista à revista "Quem", Cardi afirmou que a atriz já perdeu 3 kg. "Em 20 dias, ela já tinha emagrecido 3 kg, ela está bem mais fininha, já dá para ver nas fotos." De acordo com a musa fitness, Cleo a procurou também para trabalhar o lado emocional. "O propósito dela foi além do emagrecimento, que é o que eu mais acho legal, o que eu acredito, que é o poder da mente, da transformação e a evolução emocional. A Cleo é uma pessoa que está sempre procurando entender além. Se conectar com o universo, entender sobre os alimentos", disse Mayra.