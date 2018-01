Corpo de mulher é encontrado no lago do Parque Passaúna

(foto: Rede News 24 Horas)

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã deste sábado (20) no lago do Parque Passaúna, no bairro Ferraria, limite de Curitiba com Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A polícia já investiga o caso.

O corpo foi encontrado por um pescador. Ela tinha ferimentos no rosto, mas ainda não se sabe a causa da morte. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.