Turquia ataca por terra e ar zonas curdas no norte da Síria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Forças Armadas da Turquia lançaram um ataque por terra e ar no norte da Síria contra milícias curdas, afirmou o chanceler turco, Mevlut Cavusoglu, neste sábado (20). Cavusoglu afirmou que o alvo do ataque são "apenas terroristas" e que os atores envolvidos na região estão sendo informados das operações. Aviões turcos bombardearam posições da milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG) na região síria de Afrin, enquanto rebeldes sírios favoráveis a Ancara penetravam por via terrestre na zona. "Nossas Forças Armadas iniciaram uma campanha aérea para destruir elementos" do YPG, declarou o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, em um discurso transmitido pela televisão. Autoridades turcas afirmaram que os bombardeios estão atingindo áreas residenciais, forçando a população a se esconder em suas casas e em abrigos. Várias pessoas teriam ficado feridas. A Rússia se declarou "preocupada" e pediu "contenção" da Turquia, segundo comunicado do Ministério de Relações Exteriores russo. As tropas russas optaram por abandonar a zona de Afrin, anunciou o Ministério da Defesa russo em nota. "Para impedir eventuais provocações e excluir toda ameaça contra a vida e a saúde dos militares russos", as tropas empregadas em Afrin "foram retiradas" até a zona de distensão em Tall Rifaat, disse a nota.