Gusttavo Lima e Andressa Suita anunciam que serão pais novamente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase sete meses depois do nascimento do primeiro filho, Gabriel, o cantor sertanejo Gusttavo Lima, 28, e a modelo Andressa Suita, 30, anunciaram neste sábado (20) a chegada de mais um integrante à família. Os dois, que estão casados desde 2015, ainda não sabem o sexo da criança. O cantor usou a expressão "grávidos novamente" para anunciar a chegada do segundo filho. "Obrigado por estar me fazendo o homem mais feliz desse mundo!", disse Gusttavo Lima em publicação no Instagram. A modelo, que descobriu a gravidez no dia de seu aniversário, também deixou um registro na rede social. "O coração transborda novamente de alegria a espera de mais um bebê! Meu maior presente no dia de hoje, será com certeza meu melhor aniversário!", publicou Andressa junto a uma foto da família.