Hotel de luxo é alvo de ataque armado em Cabul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos quatro atiradores invadiram o luxuoso Hotel Intercontinental de Cabul neste sábado (20) e começaram a atirar nos hóspedes, informou uma agência oficial afegã, no mais recente ataque na capital do Afeganistão. "Quatro agressores estão dentro do edifício", disse à AFP um oficial da agência de espionagem afegã, acrescentando que estão "atirando nos hóspedes". O ataque teria começado às 21h locais (14h horário de Brasília) O quarto andar do hotel está em chamas, informou um agente da Direção Nacional de Segurança. Ocupantes do edifício estão se escondendo no segundo andar, disse uma fonte da segurança. Um hóspede que estava dentro de seu quarto declarou à AFP que podia ouvir os tiros.

"Eu não sei se os atiradores estão dentro do hotel, mas consigo ouvir os tiros de algum lugar perto do primeiro andar", afirmou, sem dar seu nome. "Estamos nos escondendo em nossos quartos. Imploro para as forças de segurança que nos resgatem o quanto antes, para que eles não nos alcancem e nos matem." O Intercontinental já foi alvo de uma ação deste tipo em junho de 2011, quando um ataque do Taleban matou 21 pessoas, incluindo 10 civis.