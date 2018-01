Agüero brilha, faz três gols e garante vitória do City sobre o Newcastle

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira derrota no Campeonato Inglês, na rodada anterior, para o Liverpool, não abalou o Manchester City. Neste sábado (20), o time comandado pelo técnico Josep Guardiola voltou a vencer na competição ao bater o Newcastle, por 3 a 1, em casa, pela 24ª rodada. Com o resultado, o City mantém a folga na liderança, com 65 pontos, contra 53 do segundo colocado, o arquirrival Manchester United, que também neste sábado derrotou o Burnley, por 1 a 0. Já o Newcastle é apenas o 15º na tabela, com 23 pontos. O grande destaque da partida foi o atacante argentino Sergio Agüero, que anotou os três gols para o time casa - no último deles, após uma linda jogada de Sané. Murphy fez o de honra para os visitantes. Na próxima rodada do Campeonato Inglês, que será realizada nos dois últimos dias de janeiro, o Manchester City recebe o West Brom, na quarta-feira (31), enquanto o Newcastle joga em casa contra o Burnley, no mesmo dia. O Manchester City dominou o primeiro tempo por completo. Teve, por exemplo, 82% da posse de bola. Foram 12 chutes a gol contra apenas um do adversário, que até se defendia bem, mas não conseguia segurar a bola e produzir no ataque. O City, por sua vez, armava uma blitz com De Bruyne, Sané, David Silva, Fernandinho, Sterling e Agüero na frente. Com dificuldades para furar o bloqueio montado pelo Newcastle na defesa, o jeito foi apostar em jogadas pelo alto. Aos 34 minutos do primeiro tempo, isso deu certo. De Bruyne cruzou da esquerda e Agüero deu um toque bem de leve de cabeça para abrir o placar para o Manchester City. Mais tranquilo com a vantagem no placar, o Manchester City conseguiu ampliar a vantagem aos 18 minutos do segundo tempo, depois que Sterling sofreu um pênalti. Agüero foi para a cobrança e não desperdiçou -apesar de o goleiro ter tocado de leve na bola. O Newcastle não oferecia perigo algum ao time da casa. Porém, aos 21 minutos da segunda etapa, os visitantes conseguiram encaixar um contra-ataque mortal. Murphy ficou cara a cara com o goleiro Ederson e deu um toque com categoria para marcar. O gol deu uma esperança para o Newcastle, mas Agüero estava empolgado e acabou com a partida aos 37 minutos. Tudo começou com uma linda jogada de Sané, que chegou a colocar a bola no meio das pernas de um marcador na área antes de tocar para o argentino mandar para as redes. JESUS Lesionado, o atacante Gabriel Jesus acompanhou a partida das tribunas do estádio Etihad. No último dia de 2017, ele teve uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. O jogador deve voltar a jogar entre o fim de fevereiro e o começo de março.