Polícia da Bahia recupera instrumentos de Caetano

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar da Bahia recuperou na madrugada deste sábado (20) parte dos instrumentos do cantor e compositor Caetano Veloso que haviam sido roubados há uma semana. Os instrumentos foram localizados em um imóvel na cidade de Ibirapitanga, sul da Bahia. No momento da abordagem, houve troca de tiros e os suspeitos do roubo conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido. Foram recuperados pela polícia o carro e o reboque usados para o transporte dos equipamentos, além de um teclado, quatro violões, quatro movielights e parte do cenário do show. Segundo a polícia, ainda falta recuperar quatro itens da carga roubada. O roubo dos equipamentos aconteceu no último domingo (14) no município de Maraú, na Bahia. Caetano Veloso recorreu às redes sociais para denunciar o roubo dos equipamentos. O carro recuperado saiu de Salvador, após o show que aconteceu no sábado (13) no espaço Concha Acústica, e seguia em direção ao Rio de Janeiro. Os itens roubados fazem parte dos shows que Caetano realiza com os filhos Zeca, Moreno e Tom.