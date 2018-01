Aspirantes do Atlético largam com vitória no Paranaense

Deivid comemora o primeiro gol do jogo (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense vence por 2 a 1 o Maringá, nesse sábado (dia 20) à tarde, na Arena da Baixada, pela 1ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou em 1º lugar no Grupo B, com três. A equipe do Interior está na 5ª posição do Grupo A.

Clique aqui para entender como funciona o regulamento do Paranaense 2018.

Em 2018, o primeiro turno terá o nome de Taça Dionísio Filho. O segundo será chamado de Taça Caio Junior.

Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Paraná, na Vila Capanema, na quarta-feira (dia 24). No mesmo dia, o Maringá vai a Londrina para pegar o 'Tubarão'.

ESCALAÇÃO

O Atlético decidiu usar o time de aspirantes no Paranaense de 2018. O regulamento estabelece um limite de 30 jogadores inscritos por equipe. O Furacão decidiu registrar apenas 18 para a primeira rodada – clique aqui para ver a lista.

A equipe principal, comandada pelo técnico Fernando Diniz, disputará apenas Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana.

Para esse sábado, o técnico do time de aspirantes, Tiago Nunes, usou o goleiro Léo (27 anos, ex-Paraná), o volante Deivid (29 anos) e o atacante Ederson (28). Os demais titulares eram novatos revelados nas categorias de base.

O JOGO

O primeiro tempo foi marcado pelo futebol ofensivo. Os dois times buscaram o ataque desde o início. O Atlético fez 1 a 0 logo aos três minutos. Em cobrança de falta pela esquerda, Yago cruzou para a área. A zaga cortou. Deivid pegou o rebote e acertou.

O empate veio aos 19. Paulinho foi derrubado por Demethryus na área. Pênalti. Bruno Batata (ex-Coritiba) cobrou e empatou. Aos 25, outra chance para o Maringá. Paulinho chutou cruzado, Léo desviou e a bola tocou no travessão.

O segundo tempo teve ritmo menos intenso e as duas equipes atacando pouco. O Atlético conseguiu o gol da vitória aos 33. Felipe Dorta (21 anos, ex-Wacker Innsbruck, da Áustria) cobrou falta. A bola desviou a bola na barreira, enganou o goleiro e entrou.

ATLÉTICO 2 x 1 MARINGÁ

Atlético-PR: Léo; Cascardo, José Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Bruno Guimarães (Guilherme) e Deivid; Yago, Giovanny (Felipe Dorta) e Demethryus (João Pedro); Éderson. Técnico: Tiago Nunes.

MARINGÁ: Fabio; Rhuan, Alex Fraga, Egon e Thiago Cristian; Carlão, Rodrigo Dantas, Lucão (Washington), Everton (Chimbinha) e Paulinho Mocelin (Edmar); Bruno Batata. Técnico: Fernando Marchiori.

Gols: Deivid (3-1º), Bruno Batata (19-1º) e Felipe Dorta (33-2º)

Cartões amarelos: Égon, Chimbinha, Bruno Batata (M) Demethryus, Deivid (A).

Árbitro: Felipe Gomes da Silva (PR)

Público: 6.515 pessoas

Renda: R$ 149.930,00

Local: Arena da Baixada