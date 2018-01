Fluminense e Botafogo ficam no zero e seguem sem vencer no Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo e Fluminense começaram o ano sob desconfiança da torcida e ainda tropeçaram na primeira rodada do Campeonato Carioca. Eles se enfrentaram neste sábado (20) e, portanto, tinham uma boa chance de recuperação. Mas desperdiçaram, pois fizeram um jogo ruim, empataram por 0 a 0 no Estádio do Maracanã e seguem sem vencer no estadual. O Botafogo, que já tinha empatado com a Portuguesa-RJ na estreia, ficou com dois pontos. Já o Fluminense, após derrota para o Boavista, somou o primeiro ponto. Ambos estão fora da zona de classificação do Grupo C. O time tricolor ainda é o lanterna da chave. Os times fizeram um 1º tempo de pouca qualidade técnica e sem emoções. O Fluminense conseguiu mais posse de bola, mas só criou chances de gol em lances de bola parada. O Botafogo buscou contra-ataques, mas foi perigoso apenas uma vez, em que João Paulo cabeceou para fora. O segundo tempo foi um pouco melhor e começou com mais emoção. Logo no início o Fluminense já conseguiu um gol, que foi anulado pelo árbitro que fica atrás do gol. O clima entre os jogadores ficou mais quente, com discussões e entradas duras. O Botafogo passou a errar mais nos contra-ataques e não conseguiu criar chances de gol. A pressão dos últimos minutos foi do Fluminense, mas o gol não saiu por causa do excesso de passes errados. FLUMINENSE Júlio César; Renato Chaves (Mateus Alessandro), Gum e Ibañez; Gilberto, Jadson, Douglas, Sornoza e Marlon (Ayrton Lucas); Marcos Jr. (Robinho) e Pedro. T.: Abel Braga. BOTAFOGO Jefferson; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo e Leo Valencia (Rodrigo Lindoso); Rodrigo Pimpão (Ezequiel), Luiz Fernando (Leandro Carvalho) e Brenner. T.: Felipe Conceição. Árbitro: Pathrice Wallace Público/Renda: 8.538 pagantes/R$ 220.510,00 Cartões amarelos: Ibañez (FLU), Igor Rabello (BOT), Matheus Fernandes (BOT), Marcos Jr. (FLU), Rodrigo Lindoso (BOT), João Paulo (BOT), Douglas (FLU)