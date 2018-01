"Teremos Gabriel Jesus de volta em duas ou três semanas", diz Guardiola

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Manchester City, Josep Guardiola, disse que o clube não irá contratar um atacante para suprir a ausência do brasileiro Gabriel Jesus, que se lesionou no último jogo de 2017. A janela de transferências do futebol europeu termina em 31 de janeiro e depois só reabre no meio do ano. "Eu disse que não vamos comprar um atacante porque nós temos Sergio [Agüero] e teremos Gabriel Jesus de volta em duas ou três semanas", disse Guardiola após a vitória do City sobre o Newcastle, neste sábado (20), por 3 a 1, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Na penúltima quinta-feira (11), Gabriel saiu otimista da clínica em Barcelona onde realizou mais um exame para avaliar a gravidade da lesão no ligamento do joelho esquerdo. O resultado da avaliação não apontou contusão grave e ratificou uma recuperação em pouco mais de um mês. Com os novos resultados em mãos e a recuperação seguindo o protocolo esperado, a expectativa é que o brasileiro esteja em campo pelo City na segunda quinzena de fevereiro. Neste sábado, Guardiola ainda elogiou Agüero, que anotou os três gols da vitória do City contra o Newcastle. O argentino já marcou 16 nesta edição do Campeonato Inglês. "Nós estamos muito felizes por ele. Ele não tocou na bola antes do primeiro [gol] e depois marcou. Não tenho palavras para ele", afirmou o treinador.