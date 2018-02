Jogadores do São Paulo dizem entender vaias da torcida após 2º jogo sem vitória

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empate por 0 a 0 com o Novorizontino teve gosto amargo para o São Paulo neste sábado (20), que foi reprovado por sua torcida no Morumbi. Alguns torcedores protestaram antes mesmo de a bola rolar, pedindo reforços e títulos, e o apito final foi marcado por muitas vaias. Ainda assim os atletas dizem entender a cobrança. "Eles têm razão de cobrar. Eles incentivam do começo ao fim, então não tiro a razão deles, não. Mas nós também queremos vencer, queremos título, e estamos no campeonato com este objetivo", ponderou o volante Jucilei em entrevista à rádio Jovem Pan. "É trabalhar. Tivemos pouco tempo, e isso não é desculpa. Temos que somar, porque dois jogos sem vitória para o São Paulo é muito e sabemos que lá na frente pode fazer falta." Edimar foi outro a entender as vaias da torcida. "Temos que continuar trabalhando para não cometer os mesmos erros de 2017. A gente queria vencer, e jogando em casa a nossa obrigação é vencer. O torcedor tem nos apoiado, tem feito a parte deles, e nós temos que vencer", cobrou ao deixar o gramado. O atacante Marcos Guilherme admite preocupação, mas entende que a atuação neste sábado não foi das piores. "É preocupante, mas não vejo como um jogo ruim. Só faltou a última bola, que é a mais importante. É levantar a cabeça. Claro que ficamos preocupados pois são dois jogos sem vitória, mas temos que focar no próximo jogo e voltar a vencer", afirmou à TV Globo. Apesar de ainda não ter vencido no ano, o São Paulo ainda tem tempo e campeonato pela frente para se recuperar. Tem um ponto no grupo B, dois atrás da líder Ponte Preta, que ainda entra em campo nesta rodada. O próximo compromisso é na quarta-feira (24), contra o Mirassol.