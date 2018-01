Ninguém acerta e Mega Sena acumula em R$ 20 milhões

O sorteio 2006 da Mega-Sena, realizado neste sábado (20) em Itupeva (SP), acumulou. O valor estimado para o prêmio do próximo concurso, na quarta-feira (24), é de R$ 20 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas sorteadas: 01- 09 -14 - 20 - 25 - 54.

De acordo com a Caixa, 71 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 31.319,78 cada um. Outros 5.500 bilhetes fizeram a quadra e vão levar R$ 577,58 cada um.

Para apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.