Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 20 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ninguém acertou a seis dezenas do concurso 2006 da Mega-Sena sorteado neste sábado (20), em Itupeva, em SP. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo concurso, a ser realizado na quarta-feira (24), será de R$ 20 milhões. Os números sorteados foram: 01, 09, 14, 20, 25, 54. Confira o rateio: Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 71 apostas ganhadoras, R$ 31.319,78 Quadra - 4 números acertados - 5.500 apostas ganhadoras, R$ 577,58 QUINA O concurso 4.586 da Quina deste sábado (20) também não teve ganhador. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 3,8 milhões. Os números sorteados foram: 07, 13, 29, 30, 56. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 131 apostas ganhadoras, R$ 3.365,98 Terno - 3 números acertados - 8.863 apostas ganhadoras, R$ 74,81 Duque - 2 números acertados - 177.503 apostas ganhadoras, R$ 2,05 TIMEMANIA O concurso 1.134 da Timemania realizado neste sábado (20) acumulou. As dezenas sorteadas foram: 06, 20, 23, 30, 48, 73, 74. O time do coração foi o Vitória/BA. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 6,6 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 19.178,03 5 números acertados - 190 apostas ganhadoras, R$ 1.009,37 4 números acertados - 4.035 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 40.278 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: Vitória/BA - 19.979 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA-SENA Ninguém acertou os dois sorteios do concurso 1.746 da Dupla Sena realizado neste sábado (20). A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 1,4 milhão para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 03, 08, 31, 32, 42, 47. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 14, 16, 25, 35, 38, 44. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 15 apostas ganhadoras R$ 3.606,73 Quadra - 4 números acertados - 671 apostas ganhadoras R$ 92,14 Terno - 3 números acertados - 13336 apostas ganhadoras R$ 2,31 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 8 apostas ganhadoras R$ 6.086,36 Quadra - 4 números acertados - 748 apostas ganhadoras R$ 82,65 Terno - 3 números acertados - 14.103 apostas ganhadoras R$ 2,19 FEDERAL O concurso 05251 da Federal também ocorreu neste sábado (20). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete: 58652 - R$ 700.000,00 2º bilhete: 70529 - R$ 28.000,00 3º bilhete: 72083 - R$ 26.000,00 4º bilhete: 78227 - R$ 22.000,00 5º bilhete: 32487 - R$ 20.040,00