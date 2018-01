Curitiba terá vigília em defesa de Lula e da democracia

(foto: Reprodução/Facebook)

A Frente Brasil Popular – movimento que reúne entidades sociais – convocou uma Vigília pela Democracia em Curitiba. O ato começa nesta terça-feira (dia 23) às 18 horas, na Praça Santos Andrade, e vai até às 22 horas. E recomeça na quarta-feira (dia 24) às 7h30, no mesmo local

O julgamento de recurso do ex-presidente Lula, contra a condenação na Operação Lava Jato envolvendo o triplex no Guarujá, está marcado para o próximo dia 24, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.

Em Curitiba, a vígilia foi convocada pela Frente Brasl Popular. Veja o texto de convocação: “Povo que vai estar em Curitiba no 23/24. IMPORTANTE. Estamos convocando todo mundo para a vigília, dia 23 à noite. Durante a vigília serão passadas mais informações sobre o 24, diretamente para quem estiver na praça. Voltaremos à Praça Santos Andrade no 24, às 7:30, onde ficaremos concentrados. As ações do dia serão reveladas no momento adequado. É muito importante que todos estejam na vigília pra podermos organizar a resistência do 24”, afirma o grupo.