(foto: Arquivo Bem Paraná)

A Prefeitura Municipal de Colombo está oferecendo um curso básico de Elaboração de Vinho, de 5 a 23 de fevereiro. O curso será realizado na Embrapa Florestas – Centro de Agroindústria, em Colombo, na Grande Curitiba. As vagas são limitadas e as inscrições que devem ser feitas no link: goo.gl/CqTfCZ. O valor é de R$ 150,00. Clique aqui para ler o texto completo no Blog Metrópole.