Domingo de chuvas e trovoadas em Curitiba e no Paraná

Curitiba: "Cadelhe o verão?" (foto: Franklin de Freitas)

Dia de chuva e trovoadas em Curitiba e em quase todo o Paraná. Essa é a previsão do Simepar - Sistema Meteorológico do Paraná para este domingo (dia 21). “O domingo será mais um dia de tempo chuvoso nas diversas áreas do estado do Paraná. O ingresso de umidade e calor da região Amazônica para o Sul do País contínua signifciativo. Assim, as chuvas ocorrem em qualquer momento do dia nas áreas mais próximas do Paraguai, Argentina e de Santa Catarina. Na faixa norte, maior variação de nuvens e chuvas mais esparsas. O tempo segue abafado”, afirma relatório do Simepar.

Em Curitiba, a previsão é de tempo nublado pela manhã e de pancadas de chuvas com trovoadas à tarde. O Simepar prevê que o tempo continue com chuvas e instabilidade até quinta-feira.

Para domingo, a máxima é de 26º C em Curitiba e mínima de 17º C.