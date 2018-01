Após vitória, técnico explica a divisão de elencos no Atlético

Tiago Nunes orienta o time de aspirantes no jogo de sábado (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do time de aspirantes do Atlético Paranaense, Tiago Nunes, explicou como funciona a divisão de elencos no clube. Ele falou sobre o assunto após a estreia da equipe no Campeonato Paranaense de 2018, no sábado, com a vitória por 2 a 1 sobre o Maringá, na Arena da Baixada.

Segundo Tiago Nunes, ele terá liberdade para escalar o time e para formatar seu estilo de jogo. Não será obrigado a adotar as mesmas características da equipe principal, que é dirigida pelo coordenador técnico geral do Atlético, Fernando Diniz. “Vamos implementando algumas ideias, principalmente no que diz respeito ao que ele (Diniz) pensa para a equipe principal. Ele tem sido muito presente nos nossos treinamentos e me deu autonomia total em relação às escalações e à maneira de jogar”, afirmou Tiago Nunes.

O Atlético não divulgou os nomes dos jogadores que fazem parte dos dois elencos. A explicação, segundo Tiago Nunes, é que haverá uma troca constante de atletas entre as duas equipes. “Estamos fazendo uma mescla de jogadores entre as duas categorias. Essa transição serve para ele conhecer todo o elenco que tem à disposição. O Fernando Diniz ainda está montando a equipe ideal para a disputa da Copa do Brasil e está buscando soluções dentro do próprio Clube”, argumentou.

Sobre o jogo com o Maringá, Tiago Nunes fez uma avaliação positiva. “Fiquei muito feliz pela atuação da equipe. Foi um bom teste de fogo, contra uma equipe muito bem armada defensivamente, postada em uma transição muito forte. A gente conseguiu com paciência ser premiados com gols”, afirmou o técnico.

Na quarta-feira, o Atlético enfrenta o Paraná, na Vila Capanema. “Temos um grupo jovem, mas com atletas que foram emprestados ou já jogaram no Atlético em circunstâncias bem adversas. Mesmo sendo jovens, não vão sentir o clássico. O Paraná vem muito confiante, porque fez um ano muito bom e sua torcida está empolgada. Estamos projetando um jogo muito equilibrado, muito difícil”, disse.