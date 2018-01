"Está tudo dentro do normal", diz Mano Menezes após empate do Cruzeiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A boa atuação do Cruzeiro na estreia do Campeonato Mineiro, no triunfo sobre o Tupi, serviu para deixar a torcida celeste bastante animada. Mas depois do jogo, o técnico Mano Menezes falou que não era momento para empolgação. Agora, foi a vez de o treinador dizer que está tudo dentro do normal após o empate sem gols do Cruzeiro com a Caldense. "Criamos boas oportunidades, não muitas, mas boas. Não conseguimos vencer e quando não se consegue vencer, não podemos perder. Futebol é assim, tem de saber pontuar e saber que do outro lado também tem méritos. Foi apenas nosso segundo jogo no ano, está tudo dentro do normal. Foi uma partida mediana e a tendência é crescer", comentou o treinador, já que esperava por um duelo complicado. "Penso que foi um jogo com a dificuldade dentro do que a gente já imaginava". Na próxima rodada, na quarta-feira (24), o Cruzeiro recebe o Uberlândia, no Mineirão. Assim como aconteceu para o jogo com a Caldense, o treinador vai modificar a equipe. Mas nada de trocar os 11 jogadores. Mais uma vez a estratégia vai ser mexer pouco na equipe. "Nós vamos caminha assim com o grupo até que todos tenham uma condição muito parecida. Diferentemente do ano passado, quando trocava a equipe toda, vamos fazer trocas de quatro jogadores, três jogadores. Vamos rodar o plantel com mais segurança", explicou Mano Menezes. Em comparação com a escalação que iniciou o jogo com o Tupi, foram quatro alterações no time que enfrentou a Caldense. Manoel, Lucas Silva, Bruno Silva e Thiago Neves começaram a partida em Poços de Caldas, nos lugares de Murilo, Ariel Cabral, Robinho e Arrascaeta.