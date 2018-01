Jesus completa um ano no City com gols, lesões e adoração de Guardiola

CAIO CARRIERI MANCHESTER, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - O sonho europeu de Gabriel Jesus completa um ano neste domingo (21). Em recuperação de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, o atacante comemora 12 meses de um novo ciclo de aprendizado, alegrias e algumas frustrações.

Neste mesmo dia, em 2017, o atacante deixou os vestiários do Estádio Etihad com a sua camisa de estreia pelo Manchester City embrulhada em uma sacola plástica. O uniforme serve como lembrança da realização do desejo de atuar em um dos principais centros do futebol mundial.

Até então desconhecido pela maioria dos torcedores e dos jornalistas ingleses, o atacante, na época com 19 anos, passou pela área de entrevistas quase despercebido. Os poucos -porém intensos- minutos em campo naquela noite, no entanto, serviram como cartão de visitas de como seriam os primeiros 365 dias de Gabriel com as cores do City.

Jesus substituiu Raheem Sterling aos 37 minutos da segunda etapa do jogo contra o Tottenham, com o 2 a 2 no placar. O pouco tempo restante foi suficiente para o camisa 33 incendiar a partida. Ele ajudou na marcação, criou chances e só não se consagrou como herói da noite porque bateu o goleiro Hugo Lloris em posição de impedimento.

Como a promessa da base do Palmeiras iniciava a trajetória pelo Manchester City no meio da temporada, sem tempo para adaptação, esperava-se que o brasileiro passaria por um período de aclimatação até ser utilizado constantemente por Josep Guardiola. Porém, o impacto imediato de Gabriel Jesus fez Pep colocar até Sérgio Agüero, ídolo do clube, no banco de reservas, para poder apostar no centroavante da seleção brasileira.

O grande início do ex-palmeirense só foi interrompido por lesão no pé direito, no quinto jogo pelo City -ele se machucou sozinho em confronto com Bournemouth, fora de casa. Após três gols nas quatro primeiras apresentações, uma cirurgia o deixou afastado do time por 13 partidas, em dois meses e meio.

Guardiola lamenta até hoje a ausência do jovem jogador nos momentos decisivos da última temporada, como as oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Monaco, que eliminou os ingleses. De mãos vazias pela primeira vez na carreira, no primeiro ano no comando do City, o treinador catalão voltou a ser um dos favoritos a ser campeão de tudo o que o clube disputa em 2017/18.

Assim como os Citizens, Gabriel Jesus iniciou a nova campanha com tudo ao lado de Agüero no ataque, com direito a gol na sua estreia na Liga dos Campeões, na goleada por 4 a 0 sobre o Feyenoord, na Holanda, em setembro. Diante do brilhantismo do atacante, o City aproveitou mais outro grande momento para faturar com a fase da jovem estrela. Lançou uma camiseta especial com a hashtag #AloMãe, marca registrada de Gabriel em homenagem a Vera Lúcia quando vai às redes.

O produto custa 20 libras (cerca de R$ 90). A lesão do lateral-esquerdo Benjamin Mendy, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito no fim de setembro, mexeu na formação do Manchester City. Sem a amplitude oferecida pelo jogador francês, Pep passou a escalar apenas um centroavante, e Agüero virou a primeira opção, ao lado dos pontas Sterling e Leroy Sané.

Com pouca sequência, Gabriel viveu um dos maiores jejuns da sua carreira antes de lesionar o joelho esquerdo no último dia 31 de dezembro. A partida contra o Crystal Palace, da qual saiu de campo aos prantos após se machucar, foi a décima em branco. Apesar da recente oscilação do camisa 9 do Brasil, ele é adorado internamente no Manchester City. O profissionalismo e a aplicação nos treinamentos conquistaram diretoria e comissão técnica.

Por isso, consideram uma barganha o preço pago ao Palmeiras (R$ 121 milhões) no contexto atual do mercado de transferências, com cifras astronômicas. Ciente do futuro promissor do atleta, o City quer garantir a permanência de Gabriel Jesus por muitos anos em Manchester e, assim, as partes negociam uma renovação de contrato, que teria um aumento salarial como principal objetivo. O clube quer estender o vínculo de 2021 a 2023. Adaptado ao clube, à cidade e esperançoso com a volta aos gramados, prevista para a segunda quinzena de fevereiro, Gabriel Jesus marcou 17 gols em 38 exibições pelo Manchester City.