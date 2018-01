Grêmio defende time B após início sem vitória

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio joga o Campeonato Gaúcho com o chamado time de transição e ainda não venceu. Depois de empatar com São Luiz-RS e tomar a virada para o Caxias, o clube saiu em defesa da equipe formada por jovens e recém-contratados. Na visão da diretoria, o elenco alternativo tem qualidade e seguirá jogando a maioria das partidas da primeira fase do estadual. Até em virtude dos planos para o grupo principal, que voltou aos treinos na quinta-feira. O Grêmio, em dois jogos, marcou quatro gols e sofreu seis. Mas principalmente: teve queda de rendimento entre o primeiro e o segundo tempo de suas partidas. "Se eles estão aqui é por terem qualidade. Seguimos confiando neles. A gente segue confiando no trabalho do César, no talento desses meninos. Eles jogaram de igual para igual com o Caxias, um time muito bom e bem treinado. Estamos tranquilos na ideia de que as coisas vão seguir melhorando, evoluindo", disse André Zanotta, diretor executivo de futebol do Grêmio. A confiança também vem com uma dose de necessidade. O Grêmio principal, campeão da Libertadores, voltou a treinar no último dia 18 e ainda nem tem data oficial para estrear. O plano é botar Luan e companhia em campo somente às vésperas da Recopa Sul-Americana, que acontece dia 14 e 21 de feveireiro. O adversário será o Independiente. "Não tem nem como botar outros jogadores, os mais maduros, eles voltaram a treinar agora. A oportunidade foi dada porque o Grêmio confia nessa geração e vamos seguir. Eles têm qualidade, tem talento. Só precisamos amadurecer", comentou César Bueno, técnico. A fase de classificação do Campeonato Gaúcho tem mais nove rodadas. O time de transição deve atuar em pelo menos sete dos compromissos restantes. O próximo é diante do Avenida, na quarta-feira, em Santa Cruz do Sul.