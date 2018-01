Fluminense começa 2018 com desmanche e troca de farpas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense começa o ano com um clima turbulento nos bastidores e oscilação dentro de campo. Enquanto ainda procura a primeira vitória na temporada -a equipe não venceu na Florida Cup e nem no Carioca-, o time convive com troca de farpas entre peças que já se foram e as que permanecem no clube.

O empate sem gols com o Botafogo no sábado (20) não contou com a presença de Henrique Dourado. Envolvido em especulações com o Corinthians, o jogador pediu para não ser relacionado para o duelo, de acordo com o técnico Abel Braga. E o fato serviu para que os jogadores do Fluminense atacassem outro atleta: Gustavo Scarpa, que deixou o clube por meio de uma ação judicial.

Logo depois da liberação, o meia assinou com o Palmeiras. "Tem uma grande diferença do Scarpa e do Dourado. O Dourado sempre foi homem. Sempre honrou a camisa do Fluminense, buscou caminhos diferentes. Temos que enaltecer a atitude dele, de homem, de quem gosta do Fluminense, de quem não procurou a Justiça. Temos que deixar claro que ele, a todo momento, foi muito claro com todos no Fluminense e fez a pré-temporada conosco", afirmou o zagueiro Gum, após a partida.

As desavenças dentro do Fluminense começaram antes do caso Gustavo Scarpa. O jeito com que foi dispensado do clube fez com que o goleiro Diego Cavalieri soltasse o verbo contra a diretoria do clube tricolor.

Na última sexta-feira (19), o presidente Pedro Abad reconheceu ter errado na condução do processo de alguns jogadores do elenco. Antes do início da temporada, o clube carioca dispensou Diego Cavalieri, Henrique, Marquinho, Robert e Maranhão, além de ter negociado Wellington Silva, Lucas Fernandes, Orejuela e Léo.

O clube também perdeu Gustavo Scarpa para o Palmeiras, após o meia rescindir seu contrato na Justiça. Nesse clima e sem vitórias, o Fluminense perdeu agora, segundo Abel Braga, o atleta que mais entrou em campo na última temporada. Henrique Dourado havia feito 59 partidas em 2017. Assim, os cinco atletas que mais estiveram em campo pelo Fluminense em 2017 deixaram o elenco nesta temporada. Além do artilheiro, saíram Wendel, Henrique, Lucas e Gustavo Scarpa. O próximo compromisso do Fluminense acontecerá na quarta-feira (24). Diante da Portuguesa-RJ, o clube tricolor buscará sua primeira vitória no Campeonato Carioca.