Botafogo projeta time completo e mudança de postura contra Macaé

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após duas rodadas, o Botafogo não mostrou um bom futebol e já começa a preocupar a torcida. O time, no entanto, ainda não estreou todas as peças. Renatinho, por exemplo, sequer entrou em campo até o momento. Leandro Carvalho jogou poucos minutos contra o Fluminense.

O clube encara o Macaé na quinta-feira (25) e espera ter todos à disposição. A crença no Botafogo é que com o time completo, a postura da equipe será outra. Isso sem contar que na terceira rodada uma condição física melhor já é esperada por parte da maioria dos atletas. Isso influenciará diretamente em uma nova postura em campo. Com relação aos reforços, o mais regular até o momento tem sido Luiz Fernando. O destaque do Atlético-GO em 2017 tem atuado aberto pelos lados e tem agradado.

Embora ainda mostre um futebol tímido, fica clara a expectativa de um crescimento gradativo. Leandro Carvalho, por sua vez, mostrou muito pouco já que atuou por apenas 17 minutos contra o Fluminense. Cada vez que pegou a bola, ele tentou jogada individual e mostrou depender muito de ritmo de jogo e condição física. Renatinho é que causa mais expectativa e também quem mais preocupa a curto prazo. Apesar de ter ficado no banco contra o Fluminense, o jogador sequer foi lançado no jogo.

Segundo avaliação interna, o jogador ainda precisa de mais treinamentos para melhorar o condicionamento físico. Para quinta-feira, é provável que tenha alguns minutos contra o Macaé. O fato é que a torcida não está nem um pouco empolgada com o que foi apresentada em campo até o momento. Evidentemente que o tempo de trabalho de Felipe Conceição ainda é curto, mas o sinal de alerta já foi ligado. Além do empate sem gols no clássico contra o Fluminense, o Botafogo sofreu contra a Portuguesa no Engenhão. O time empatou por 2 a 2 com um gol nos últimos minutos da partida.