Soares avança e Bia é eliminada no Aberto da Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHPARESS) - O domingo teve dois brasileiros em ação no Aberto da Austrália. Bruno Soares conseguiu a classificação para a segunda rodada da chave de duplas mistas, enquanto Bia Haddad foi eliminada da chave feminina de duplas. Jogando ao lado de Ekaterina Makarova, Soares venceu Yifan Xu e Marcus Daniel por 2 a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 10/2. Na segunda rodada, a dupla do brasileiro vai enfrentar Samantha Stosur e Sam Groth.

Bia, por sua vez, encerrou sua participação no Aberto da Austrália. Jogando ao lado de Sorana Cirstea, a brasileira perdeu por Lucie Safarova e Barbora Strycova por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/0 e 6/4. Ela já havia sido eliminada da chave de simples. Nas quartas de final, Safarova e Strycova vão enfrentar Su-Wei Hsieh e Shuai Peng.