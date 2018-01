SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Agência Tributária Espanhola denunciou a cantora colombiana Shakira, 40, ao Ministério Público do país por um suposto crime fiscal entre 2011 e 2014. A cantora é casada com o jogador do Barcelona, Gerard Piqué, com que tem dois filhos, Milan e Sasha. De acordo com o jornal espanhol "La Vanguardia", a denúncia foi enviada no final do ano passado à Fazenda.

Agora, o Ministério Público deve decidir se concorda com a agência e apresentar uma denúncia formal contra a cantora. De acordo com a agência, Shakira deveria ter declarado ser residente na Espanha nesses quatro anos, e portanto, deveria ter pago os impostos nesse país pela maior parte de sua renda gerada no mundo.

Para o órgão, isso seria um crime, embora o ano de 2011 já tenha sido prescrito, agravado pelo importe fraudado e que acarretaria dois anos de condenação. Segundo o jornal, pessoas próximas à cantora afirmam que Shakira sempre cumpriu com as suas obrigações tributárias e que ela está disposta a enfrentar as "consequências econômicas das discrepâncias técnicas com a agência do Tesouro". "É uma diferença de critério, não de ocultação fiscal", disseram fontes ouvidas pelo jornal.