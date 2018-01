Brasileira pode ter surfado a maior onda da história

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maya Gabeira quase morreu na praia de Nazaré (Portugal) em 2013. Foram aplicadas técnicas de ressurreição cardiopulmonar para reanimar a atleta que sofreu uma queda em uma onda gigante e ficou um longo tempo submersa. Pois ela voltou ao lugar e pegou aquela que pode ser a maior onda surfada da história, com 24,3 metros.

A surfista está em Nazaré para aproveitar um swell, condição climática que resulta em ondas imensas. Como a que Maya pegou na quinta-feira e pode fazer que entre na história. A sensação foi tão boa que ela colocou várias fotos no Instagram e ainda pediu desculpas pelo grande número de posts, mas justificou que estava muito contente.

A atleta não ficou apenas na euforia e postou no Facebook um pedido para a Liga Mundial de Surfe (WSL) medir o tamanho da onda e incluir no Guinness Book a categoria feminina de onda gigante. Ocorre que se confirmar os 24,3 metros, Maya terá superado inclusive o recorde masculino que é de 24,3 metros e pertence ao americano Garrett McNamara. Maya passa cinco meses do ano em Portugal para aproveitar a temporada de ondas gigantes. Para conseguir pegar a onda gigante, a surfista passou quatro horas no mar. Antes de ir ao mar, ela trocou de prancha. A WSL ainda não se manifestou sobre o pedido de Maya.