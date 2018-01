SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelé reapareceu publicamente como embaixador do Campeonato Carioca e aproveitou a cerimônia para conceder uma entrevista exclusiva para a TV Globo. Na conversa exibida neste domingo (21), o Rei do Futebol brincou sobre a marcante cena do beijo dado por Diego Maradona no sorteio dos grupos da Copa do Mundo e ainda manifestou a sua opinião atual sobre a seleção brasileira.

Convidado para a cerimônia na Rússia, Pelé compareceu de cadeira de rodas e recebeu um beijo carinhoso de Diego Maradona. A imagem rapidamente viralizou, e o eterno craque brasileiro contou qual foi o assunto tratado naquele dia. O Rei do Futebol, na verdade, diz ter recebido uma cobrança do gênio argentino.

"Parece que ele ficou chateado porque falei do Messi, aquele ciuminho. Não sabia que estaríamos juntos no sorteio, nos encontramos ali no coquetel com os jogadores. Ele perguntou: 'você não me ama? Não gosta de mim?'. Eu falei para ele que, se a pergunta fosse na sua época, diria que era você [Maradona]", relembrou Pelé. "Aí ele veio me beijar, e falei: 'na boca, não' [risos]. Ele estava um pouco chateado porque falei do Messi", acrescentou, antes de ressaltar ainda mais a atual referência do futebol argentino. "Eu ainda ficaria com Messi [em comparação a Cristiano Ronaldo]. Fazer gol é importante, sem dúvida nenhuma, mas, se não tiver quem prepara, a bola não chega lá. Para o meu time, preferiria o Messi."

Pelé ainda voltou a falar sobre a seleção brasileira. Antes preocupado com o futuro da equipe nacional, o tricampeão mundial se mostrou confiante na participação da equipe comandada por Tite no Mundial da Rússia. "Estava um pouco preocupado e triste até pouco tempo atrás. Agora é uma equipe que tem padrão. Estou mais tranquilo e confio mais, porque o Tite está dando confiança para a equipe", analisou. "Não tem o time certo, mas inspira confiança e isso é muito importante em qualquer Copa do Mundo. Difícil saber quem vai ganhar ou perder, mas o Brasil agora está formando uma base forte", finalizou Pelé.