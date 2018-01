O carro encontrado em Colombo (foto: Colaboração/Michael Martins/Rede News 24 Horas)

Um motorista do aplicativo “99 Pop” foi assassinado na noite deste sábado (dia 20), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O carro dirigido por ele, um Renault Logan, foi encontrado em um terreno no bairro Atuba. O motor do veículo ainda estava ligado quando a Polícia Militar chegou ao local. Clique aqui para ver a matéria completa no Blog Plantão de Polícia.