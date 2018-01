Ex-jogador da NBA é preso após perseguição policial nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-jogador do Portland TrailBlazers, Tim Quarterman foi preso nos Estados Unidos após perseguição policial. O ala-armador de 23 anos de idade deixou a NBA ao fim da última temporada e chegou a acertar com clube da liga chinesa, mas não conseguiu visto para atuar no país. Segundo reportagem da televisão americana "WTVA", policiais abordaram caminhonete guiada por Quarterman, que transitava acima da velocidade permitida na via. O ala-armador não parou, levando as autoridades a iniciarem a perseguição. A perseguição só terminou quando Quarterman jogou seu veículo propositalmente em cima do carro policial. Tanto o ala-armador quanto um dos oficiais foram levados para o hospital com pequenas lesões. Quarterman, trocado pelos Blazers para o Houston Rockets antes da temporada e em seguida dispensado pela franquia texana, foi acusado de agressão e crime de fuga.