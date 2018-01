Riquelme cogita concorrer à presidência do Boca Juniors

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos maiores ícones da história do Boca Juniors, Juan Román Riquelme quer retornar ao clube. Não, o ex-meia não trabalhará pela volta aos gramados e uma nova passagem pelo time. Agora, a ideia do ex-camisa 10 é comandar o clube fora das quatro linhas, mais precisamente na presidência. Em entrevista concedida à ESPN local, Riquelme manifestou a intenção de concorrer à presidência do Boca Juniors em 2019. A atual gestão de Daniel Angelici termina em dezembro do ano que vem. "Tenho que pensar em ser presidente do Boca Juniors. Sim, tenho que tomar a responsabilidade e espero que o torcedor me dê o mesmo tempo que deram a Daniel e ganhar muitos títulos", declarou Riquelme. Apesar de elogioso para com Daniel Angelici, o ex-meia indicou o principal defeito do atual mandatário: não conquistar a Copa Libertadores. O torneio sul-americano é a principal bandeira da "pré-candidatura" de Riquelme. "Ele tentou fazer as coisas muito bem nestes últimos sete anos, mas não ganhamos a Libertadores", encerrou Riquelme -o último título de Libertadores do Boca Juniors foi em 2007.