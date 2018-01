Mercedes-Benz lança CLA 180 por R$ 137.900

O CLA 180 é o Mercedes mais barato vendido no Brasil (foto: Divulgação)

A Mercedes-Benz anuncia a chegada ao Brasil do CLA 180, com motor de 1.6 L que gera 122 cv de potência e torque de 200 Nm, além de transmissão 7G-DCT de dupla embreagem. A nova versão do modelo é equipada com rodas de 17 polegadas, faróis e lanternas de LED High Performance e câmera de ré. Na motorização 180 ele será oferecido em cinco opções de cores metálicas (preto cosmos, prata polar, cinza montanha, azul cavansite e marrom oriente) e três sólidas (vermelho júpiter, preto noite e branco). No interior, o modelo traz revestimentos nas cores preto e cinza cristal, ambas combinando material sintético ARTICO e tecido Coari. Além disso, o painel conta com o sofisticado acabamento com visual honeycomb. Com relação à segurança e conforto, o cupê de quatro portas proporciona um comportamento ágil e dinâmico condizente com sua aparência, além do excepcional conforto de rodagem, que é uma das marcas registradas da Mercedes-Benz. Sua estabilidade é fruto de uma suspensão independente tanto na dianteira quanto na traseira cuidadosamente desenvolvidas para o modelo. Outro importante item é a direção eletromecânica Direct Steer. Esse sistema de assistência de direção proporciona mais sensibilidade ao condutor e contribui para melhorar a condução. O veículo também conta com várias funções de assistência ativadas pela unidade de controle do ESP (programa eletrônico de estabilidade). Entre elas estão o contra esterço em caso de saída de traseira, correção da direção em frenagens em superfícies com diferentes níveis de aderência, redução da influência da tração dianteira na direção e compensação de ventos laterais. Para auxiliar em manobras, o CLA 180 é equipado com câmera traseira com linhas auxiliares dinâmicas. Dessa forma, o condutor consegue visualizar o trajeto exato da manobra e evitar possíveis obstáculos. Adicionalmente, sete airbags garantem a segurança passiva em caso de acidente. Além dos dois dianteiros, para o motorista e o passageiro, o CLA traz dois airbags laterais na frente, airbags tipo cortina, que protegem as quatro janelas do veículo, e um airbag para proteger os joelhos do motorista. Com essa nova motorização, a família do CLA passa a oferecer quatro versões aos clientes Mercedes-Benz. São elas: CLA 180(R$ 137.900), CLA 200 ff (R$ 177.900), CLA 250 Sport (R$ 230.900) e Mercedes-AMG CLA 45 (R$ 344.900).