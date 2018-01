Curso ensina técnica básica de como elaborar um bom vinho

Prefeitura Municipal de Colombo está oferecendo por meio da Secretária de Agricultura e Abastecimento, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Embrapa Uva e Vinho e Embrapa Floresta, o curso básico de Elaboração de Vinho.

Os participantes serão divididos em três turmas, durante os dias 05 a 23 de fevereiro. O curso abordará temas como: aspectos gerais do vinho e da vinificação; qualidade da uva e correção do mosto; elaboração do suco de uva; elaboração de vinhos e espumantes, além de práticas de vinificação.

O curso será realizado na Embrapa Florestas – Centro de Agroindústria. As vagas são limitadas e as inscrições que devem ser feitas no link: goo.gl/CqTfCZ. O valor é de R$ 150,00.