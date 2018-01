Defesa Civil de Curitiba faz alerta sobre risco das cavas

Sinalização: cavas são procuradas no dias mais quentes (foto: Franklin de Freitas)

Sol e calor favorecem a prática de atividades de lazer refrescantes e aquáticas. Mas nem todos os lugares são adequados e têm as condições necessárias de segurança para nado, principalmente de crianças, adolescentes e idosos. Alguns cuidados básicos, reforçados pela equipe da Defesa Civil de Curitiba, são importantes para que a diversão não termine em acidentes graves.

“É proibido pescar e nadar em cavas. Todos os parques têm sinalização que indica essa proibição, que por vezes é negligenciada e desrespeitada pelos frequentadores”, lembra o coordenador de Projetos da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Marcelo Santos.

No começo deste ano, um jovem de 21 anos morreu afogado na cava de uma pedreira desativada, entre os bairros Oleans e São Braz. No mesmo local, em 2014 duas irmãs também de afogaram.

O desconhecimento sobre o terreno e sobre o que se pode encontrar no fundo da cava são perigos que podem acabar em afogamento. “A pessoa não tem como saber o que há embaixo da água, como pedras e galhos. O terreno arenoso também pode acarretar dificuldades para se locomover e sair da água”, diz ele.

Além disso, como esses locais são proibidos para o banho, não contam com profissionais habilitados para salvamentos e para um resgate rápido. “É importante ressaltar o risco de contaminação e de doenças que podem advir desse contato com a água, como a leptospirose”, acrescenta Santos.

Riscos de saltos

As mesmas orientações valem para nado em rio, locais em que não se tem certeza sobre a profundidade. “Em hipótese alguma deve-se tentar saltar na água, por conta de obstáculos não previstos e choques provocados pelo impacto, que podem levar a sérios danos e lesões físicas permanentes”, orienta o integrante da Defesa Civil de Curitiba.

Piscinas

Em piscinas, além dos cuidados básicos, como inspecionar a profundidade máxima, é recomendado verificar periodicamente o sistema de limpeza - ralos e dutos - que devem estar protegidos, evitando que acidentes sejam provocados por “sugamento” de cabelos, braços ou pernas, com imersão repentina.