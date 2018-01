Mais um motorista de aplicativo é assassinado na Grande Curitiba

Um motorista do aplicativo “99 Pop” foi assassinado na noite deste sábado (20), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O carro dirigido por ele, um Renault Logan, foi encontrado em um terreno no bairro Atuba. O motor do veículo ainda estava ligado quando a Polícia Militar chegou ao local.

O motorista foi morto a golpes de faca. A carteira dele e outros pertences foram levados. Até o momento, a polícia não divulgou se algum suspeito foi preso. A polícia acredita em latrocínio . O caso será investigado pela Delegacia de Alto Maracanã, em Colombo.

É o segundo caso de assassinato de motorista de aplicativos registrado em quatro dias na Grande Curitiba. Na sexta-feira (19), a Polícia Civil de Almirante Tamandaré confirmou que o corpo encontrado na Rua Frei Jacinto Gavaski é do motorista do aplicativo Uber, Marcos Mathozo Cordeiro, de 25 anos. O carro de Marcos foi localizado dentro do lago do Parque Tingui por volta das 6h40 e, até então, o motorista estava desaparecido.