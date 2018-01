Criançada abre o carnaval de Curitiba com Garibaldinho

Crianças se divertiram no carnaval do Garibaldinho, nas ruínas (foto: Valquir Aureliano)

Foi dada a largada no Carnaval 2018 de Curitiba ontem. Nas ruínas do bairro São Francisco, acontece desde às 15 horas o Garibaldinho, uma festa para crianças animada pelo bloco Garibaldis e Sacis. Promovida pela Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba, a festa foi até 19 horas com toda animação do bloco de foliões que há quase 20 anos faz do carnaval curitibano uma grande diversão.

O tradicional bloco Garibaldis e Sacis sairá na avenida Marechal Deodoro no dia 28 de janeiro e no Bairro Novo no dia 4 de fevereiro. A eleição do cortejo real, com a escolha do rei, da rainha e das princesas do Carnaval 2018, será no dia 25 de janeiro, no Memorial de Curitiba. O cortejo percorrerá a cidade convidando a população para participar dos festejos e do desfile das escolas de samba, dia 10 de fevereiro, na Marechal Deodoro. Nove escolas participam do desfile – cinco no grupo especial e quatro no grupo de acesso. A apuração das notas e a proclamação da escola campeã serão feitas no domingo, 11 de fevereiro, no Memorial de Curitiba.

A animação prossegue com a marcha Zombie Walk, também no domingo à tarde, partindo da Boca Maldita até a Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, onde um palco estará montado com estrutura de som e luz para shows de bandas e artistas locais.

Para encerrar os festejos, as bandas de rock do Psycho Carnival são mais uma atração. Os shows acontecem na segunda-feira, 12 de fevereiro, no palco do Centro Cívico.

Capital terá ainda carnaval nerd

A fim de inserir a cultura pop nas tradicionais comemorações de Carnaval e suprir a necessidade deste público seleto, a empresa Familia Festas e Eventos (Shinobi Spirit, K-Pop Spirit, entre outros), em parceria com a empresa Espaço Torres, realizarão no dia 12 de fevereiro mais um evento inédito, um sonho de fã para fã: o Carnaval Nerd. O Carnaval Nerd é um projeto que une o tradicional Carnaval Brasileiro e a Cultura Pop (Nerd/Geek/Otaku/KPopper) em um só lugar, com muita música e diversão para toda a família. Em um dos feriados mais populares do Brasil, ano após ano os amantes da cultura pop foram deixados de lado.

Serviço

Carnaval Nerd Curitiba

Quando: 12 de fevereiro, das 14 às 18 horas

Onde: Espaço Torres Endereço: Rua Pergentina Silva Soares, número 159, Jardim Botânico, Curitiba