Mutirão contra a dengue a zika faz coleta de lixo no bairro Cajuru

Hoje a prefeitura de Curitiba fará a retirada de lixo de casas de moradores do Cajuru.Neste fim de semana, o bairro foi alvo de uma ação de combate ao mosquito aedes aegypti. Batizado de Não Vai ter Zika, o mutirão foi para fazer a coleta de objetos inservíveis que a Administração Regional do Cajuru, em parceria com a empresa Rumo Logística, fez nas vilas Anástacia e Betel.

O objetivo é fazer com que as famílias que moram nos cerca de dois mil metros quadrados desses bairros separem e levem esses objetos aos caminhões da Prefeitura. “Assim não daremos chance para o vetor da dengue, zika e chikungunya se reproduzir e sair contaminando as pessoas”, disse o administrador regional, Márcio José Nunes, sobre o mosquito Aedes aegypti.

Remoção

Uma equipe de 150 pessoas participou do mutirão. Os moradores com material descartável já separado puderam contar com dois caminhões de coleta requisitados pela administração municipal.